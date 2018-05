Três novos casos confirmados de ébola no Congo

Existem agora 17 casos confirmados, 21 casos prováveis e cinco suspeitos.

Por Lusa | 09:56

O ministro da Saúde da República Democrática do Congo, Oly Ilunga, anunciou três novos casos confirmados de Ébola na cidade de Mbandaka, com mais de um milhão de habitantes.

Oly Ilunga afirma em comunicado, divulgado na sexta-feira, que os casos foram registados na cidade de Mbandaka, onde tinha sido confirmado um caso no início da semana. Existem agora 17 casos de Ébola confirmados, 21 casos prováveis e cinco suspeitos, adianta o comunicado, citado pela agência Associated Press (AP). A propagação do Ébola numa área urbana causou alarme, mas a Organização Mundial da Saúde (OMS) afastou para já o cenário de emergência internacional.

Para a OMS, a epidemia não constitui "atualmente uma urgência de saúde pública de dimensão internacional".