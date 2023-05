Três palestinianos foram mortos no domingo à noite no norte da Cisjordânia ocupada, num ataque do exército israelita, disseram fontes palestinianas.

O Ministério da Saúde palestiniano identificou, em comunicado, os três homens mortos no campo de refugiados de Balata, em Nablus, como Muhammad Abu Zaytoun, de 32 anos, Fathi Abu Rizk, de 30, e Abdullah Abu Hamdan, de 24.

Contactado pela agência de notícias France-Presse (AFP), o exército israelita não fez qualquer comentário.