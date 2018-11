Três pessoas acusadas nos EUA por esquema de corrupção na Malásia

Tim Leissner, antigo responsável do Goldman Sachs no sudeste da Ásia, está entre os banqueiros acusados.

Por Lusa | 16:59

O Ministério da Justiça norte-americano informou esta quinta-feira que três pessoas, entre as quais dois banqueiros do Goldman Sachs, foram acusados de estar envolvidos no branqueamento de "milhares de dólares" provenientes do fundo de investimento público malaio 1MDB.

Tim Leissner, antigo responsável do Goldman Sachs no sudeste da Ásia, está entre os banqueiros acusados, tendo-se declarado culpado, segundo o Ministério da Justiça norte-americano.

Em maio deste ano, Mahathir Mohamad, de 92 anos, venceu as eleições legislativas no país, depois ter estado 22 anos no poder pelo partido que apoiava o governo liderado pelo ex-primeiro ministro malaio Najib Razak, que foi acusado em setembro de estar envolvido nos escândalos de corrupção e de aproveitamento de fundos públicos.