Três pessoas continuam desaparecidas em incêndio na Indonésia que fez 19 mortos

As autoridades indonésias prosseguem este domingo as buscas por três pessoas desaparecidas na sequência de um incêndio que deflagrou na sexta-feira num depósito de combustível em Jacarta, capital do país, e que fez pelo menos 19 mortos.

O incêndio fez ainda 50 feridos, escreveu no sábado o Corpo de Bombeiros de Jacarta na rede social Twitter.

A estação de armazenamento de combustível, operada pela empresa estatal de petróleo e gás Pertamina, fica perto de uma área densamente povoada no bairro de Tanah Merah, a norte da capital indonésia.