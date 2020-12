Três pessoas ficaram feridas esta quarta-feira num ataque com faca seguido de um incêndio num supermercado na principal rua comercial de Haia, Holanda.Duas das vítimas foram levadas de ambulância para o hospital. Três polícias também foram assistidos por inalação de fumos.De acordo com a imprensa local, nada indica que se tenha tratado de um ataque terrorista.As autoridades holandesas detiveram um homem de 43 anos. As buscas foram feitas com a cooperação de helicópteros e cães pisteiros.