11:03

Três pessoas ficaram feridas na zona de Casetas, Saragoça, após um carro ter subido um passeio e abalroado várias pessoas.O condutor do veículo encontra-se em fuga, segundo avançam as autoridades espanholas. Outras duas pessoas que estavam dentro do veículo foram presas momentos depois do sucedido.Entre os três feridos está um homem de 45 anos. As vítimas já foram transportadas para o hospital.