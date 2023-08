Três pessoas morreram devido a infeção espalhada através da água do mar e do consumo de ostras em Nova Iorque

Vibrio vulnificus, capaz de se alimentar da carne das pessoas,

Três pessoas morreram na zona de Nova Iorque nas últimas semanas devido a uma infeção espalhada através da água do mar e do consumo de ostras, avança o jornal norte-americano New York Times.As infeções pela bactériasão raras, mas comportam elevado risco.Numa declaração escrita citada pelo mesmo jornal, o comissário de saúde de Nova Iorque veio, esta quarta-feira, pedir a médicos e enfermeiros para "estarem atentos" a novos casos, pois "nem sempre é o primeiro diagnóstico que vem à mente".James McDonald advertiu as pessoas com feridas abertas para evitarem nadar em água do mar, e alertou quem tem um sistema imunitário comprometido para ter cuidado com a ingestão ou manuseamento de marisco cru.