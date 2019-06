Três mortos e duas crianças feridas em tiroteio no Rio de Janeiro

A Polícia Militar informou que o 15º BPM (Duque de Caxias) foi acionado para verificar um roubo no centro de distribuição de uma rede de supermercados em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ao chegarem no local, as equipa conseguiram abordar um camião com produtos alegadamente roubados. Dois homens foram detidos. Quando as autoridades abandonavam ao local, foram atacados por criminosos e seguiram-se momentos de confronto, segundo o Globo.



Após o tiroteio, as equipas encontraram três criminosos baleados, que morreram no local.



Três pistolas e dois rádios comunicadores foram apreendidos.

Três pessoas morreram e três ficaram feridas - entre os feridos estão duas crianças - num tiroteio na Favela Beira-Mar, na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil.Duas crianças estão entre os feridos deste tiroteio, uma delas, uma menina de nove anos, encontra-se em estado grave. Os menores dirigiam-se para a escola quando foram baleados, segundo avança o jornal brasileiro Globo. O terceiro ferido é um homem que foi baleado no abdómen.