Três pessoas foram esta sexta-feira resgatadas dos escombros de um prédio em Jableh, na Síria, cerca de 110 horas depois do sismo atingir o país na segunda-feira.



Duas das vítimas eram mãe e filho e foram, de acordo com a Reuters, retiradas por equipas sírias e libanesas.



Mais de 3500 pessoas morreram na sequência do terramoto na Síria, segundo relatos dos meios de comunicação estatais.



O número de mortos na Turquia já ultrapassou os 20 mil.