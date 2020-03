Três pistas para perceber a segunda-feira louca nas bolsas

Quando rebenta uma guerra de preços no

no meio de uma enorme incerteza causada por uma epidemia de um novo vírus o que acontece nos mercados financeiros? O que está a acontecer esta segunda-feira: um dia negro, com poucos precedentes históricos. À primeira vista a turbulência nos mercados pode parecer distante do cidadão comum, mas o impacto pode ser relevante na confiança no emprego de milhões de pessoas a curto prazo. Perceba o que está a acontecer – e que impacto tem para si.