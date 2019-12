Três rapazes de 12 anos apanhados a atear fogo deliberadamente

Três rapazes de 12 anos de idade foram apanhados a atear fogo deliberadamente na Austrália, numa altura em que o País está a ser assolado por centenas de incêndios que já provocaram inclusive a morte de pessoas.Duas das crianças terão sido identificadas a causar um incêndio florestal numa reserva natural em Koonwarra, no passado domingo. Mais tarde, no mesmo dia, um outro rapaz de 12 anos foi apanhado a atear um fogo num clube desportivo em Wariulla. Ambos as chamas foram extintas de imediato pelos bombeiros.Agora, as crianças vão ser obrigadas a assistir a uma conferência sobre a Lei de Jovens Infratores.Desde julho deste ano já arderam dois milhões de hectares de terra na Austrália devido aos incêndios florestais, que foram contabilizados em mais de 7000.