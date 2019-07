Três sem abrigo morreram em São Paulo na madrugada mais fria do ano

Três sem abrigo, todos do sexo masculino, morreram da noite desta sexta-feira na cidade brasileira de São Paulo, alegadamente devido ao frio. Os corpos não tinham qualquer vestígio de violência e todos apresentavam um tom arroxeado, característico de hipotermia.



Um dos sem abrigo foi encontrado numa rua de Itaquera, no bairro da periferia da zona leste de São Paulo, o segundo nas escadas de acesso ao terminal do metropolitano da Barra Funda, na zona oeste, e o terceiro na área da Praça da Sé. A vítimas foram encontradas tapadas por partes de papelão, acabando por não resistir ao frio





A madrugada deste sábado foi a mais fria de 2019 na capital paulista, tendo os termómetros oficiais registado 7,4 graus.

Grande parte do Brasil vive desde a madrugada de sexta-feira uma intensa vaga de frio, que em estados do sul, como Rio Grande do Sul e Santa Catarina, chegou a ter temperaturas negativas e queda de neve.



Em São Paulo, onde milhares de pessoas, incluindo famílias inteiras, vivem na rua, as temperaturas podem vir a atingir máximas de apenas 13 graus e mínimas de quatro.