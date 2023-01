Três separatistas mortos em confrontos com a polícia na Tailândia

Três separatistas morreram na sexta-feira durante uma troca de tiros com as forças de segurança na província de Narathiwat, no extremo sul da Tailândia, informou este sábado a polícia local.

Agentes da polícia e soldados atravessavam uma área montanhosa nesta região quando se depararam com um grupo de separatistas armados que abriram fogo, disse fonte policial.

"Eles começaram a atirar na nossa direção, então tivemos de retaliar, o que resultou na morte de três pessoas", disse à agência France-Presse (AFP) o chefe da polícia local, Suthon Sukwiset.