Três sobreviventes resgatados após nove morrerem a escalar o maior vulcão ativo da Europa e Ásia

Três pessoas foram resgatadas esta terça-feira do maior vulcão da Eurásia, na Rússia. Os resgatados pertenciam a um grupo turístico que estava a escalar o vulcão. Durante a subida, nove exploradores morreram.O grupo constituído por 12 elementos, onde se incluíam dois guias, tinha partido há uma semana para escalar o pico Klyuchevskaya Sopka. Depois de montarem o acampamento a mais de três mil metros, oito pessoas e um dos guias decidiram começar a escalada.De acordo com a Reuters, dessas nove pessoas, cinco morreram a mais de quatro mil metros de altitude. Os restantes acabaram por morrer devido às extremas temperaturas sentidas na montanha, com 14 graus negativos durante a noite.Os três elementos do grupo, onde se incluía um guia, foram resgatados depois de se abrigarem num abrigo da montanha. O guia sofreu queimaduras provocadas pelo gelo e os outros dois exploradores foram encontrados num estado de saúde relativamente estável. Todos foram transportados de helicóptero para uma aldeia próxima da sua localização.