Treze civis foram mortos no estado indiano de Nagaland por forças de segurança que abriram fogo sobre um camião e depois sobre um grupo de pessoas que protestavam contra o incidente, disse a polícia.

O tiroteio teve lugar no sábado no distrito de Mon, que faz fronteira com Myanmar.

"A situação em todo o distrito de Mon é muito tensa neste momento. Temos 13 mortes confirmadas", disse a polícia.