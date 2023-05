Pelo menos 13 pessoas morreram e mais de 20 mil ficaram desalojadas devido às fortes chuvas dos últimos dias na região de Emilia-Romagna, no Norte de Itália.Segundo as autoridades, a maioria das vítimas são idosos com problemas de mobilidade que não conseguiram escapar à subida das águas. Mais de vinte rios transbordaram e um total de 41 cidades e vilas foram afetadas pelas inundações, que foram consideradas pelas autoridades como as mais graves e devastadoras do último século em Itália.