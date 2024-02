Treze pessoas condenadas à morte por homossexualidade em região dominada pelos Houthis

Treze pessoas acusadas de homossexualidade foram condenadas à morte no Iémen por um tribunal de uma região nas mãos dos rebeldes Houthis, segundo uma fonte judicial.

O julgamento teve lugar em Ibb, uma província controlada por estes rebeldes próximos do Irão, cujos ataques a navios no Mar Vermelho e no Golfo de Adén estão a perturbar o tráfego marítimo mundial.

Das 16 pessoas acusadas, três foram condenadas a penas de prisão, segundo a fonte judicial, que falou sob condição de anonimato por não estar autorizada a falar com a imprensa.