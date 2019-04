Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Treze refugiados da Síria e Iraque chegaram esta quarta-feira a Portugal

Trata-se de sete adultos e seis menores que são os primeiros a partir da Turquia.

Por Lusa | 19:09

Treze refugiados da Síria e Iraque chegaram esta quarta-feira a Portugal, provenientes da Turquia, ao abrigo do Programa Voluntário de Reinstalação do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), informou o Governo.



Num comunicado conjunto, da ministra da Presidência e da Modernização Administrativa e do ministro da Administração Interna, explica-se que se trata de sete adultos e seis menores e que são os primeiros a partir da Turquia, no âmbito do programa.



Segundo o Governo, são três famílias e um cidadão isolado, acolhidos em Lisboa e Braga e que foram recebidos pela Câmara Municipal de Lisboa, pelo Serviço Jesuíta aos Refugiados e pela Plataforma de Apoio aos Refugiados.



As 13 pessoas estavam na Turquia, sob proteção do ACNUR, e tinham integrado uma seleção feita, em novembro passado, por uma equipa do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e do Alto Comissariado para as Migrações (ACM).



Na altura as duas entidades fizeram 171 entrevistas a 39 famílias de nacionalidade síria e iraquiana.



A missão, como outra que fora feita no Egito, fez-se na sequência da resposta de Portugal a um pedido da Comissão Europeia aos Estados-membros de reinstalarem até ao fim do ano 50 mil pessoas que precisam de proteção internacional.



Portugal mostrou-se disponível para reinstalar até 1010 refugiados sob proteção do ACNUR na Turquia e no Egito.



Portugal recebeu já 127 pessoas no âmbito do Pprograma a partir do Egito, acolhidas por entidades como o Centro Português de Refugiados, Peaceful Paralell, vários municípios ou a Cruz Vermelha Portuguesa.



Segundo o Governo em maio será feita uma última missão ao Egito e em junho uma missão de seleção à Turquia.