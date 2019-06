Triângulo amoroso leva jovem a esfaquear irmã gémea até à morte

Uma jovem de 27 anos foi esfaqueada até à morte no passado sábado pela irmã gémea em Camden, Nova Jérsia, nos EUA, por motivos amorosos. As duas encontravam-se num triângulo amoroso. Momentos antes de morrer, Anna Ramirez conseguiu identificar a irmã como sendo a autora do crime.

Segundo o diário New York Post, Anna Ramirez envolveu-se numa discussão com a irmã ao pé de casa. Na sequência dessa discussão, Anna foi esfaqueada e acabou por morrer.

Antes morrer, a jovem conseguiu ainda dizer "Amanda, tu esfaqueaste-me". As últimas palavras da jovem foram ouvidas por uma testemunha que sabia que Anna se estava a referir à irmã gémea.

A informação foi revelada pelo juiz do Tribunal Superior do condado de Camden, responsável pelo caso, Edward McBride.

Quando foi ouvida em tribunal, essa testemunha, da qual não foi revelada a entidade, disse ter ouvido Anna a acusar a irmã, Amanda.

Pouco se sabe sobre a ocorrência, no entanto o New York Post revela que Amanda matou a irmã com uma faca de cozinha.

Outras provas sobre este crime foram reveladas numa audiência de fiança para a autora do crime, que passou a maior parte da sessão em tribunal a chorar. Amanda está acusada de homicídio agravado.

As autoridades estão a investigar o caso.