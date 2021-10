Tribunal absolve professor que dava palmadas no rabo às alunas para criar um "ambiente amigável"

dar palmadas no rabo das alunas de 10 e 11 anos, sentá-las no colo e pôr o dedo entre o elástico da saia e a cintura.O Tribunal Provincial de Madrid considerou que o docente praticou tais atos para "estar próximo das alunas e criar um ambiente amigável e descontraído", avançou o El País.A acusação do Ministério Público pedia quatro anos por crime de abuso sexual continuado, bem como a proibição de exercer uma profissão com contacto com menores. As provas foram sustentadas com o depoimento de quatro menores, que não testemunharam em julgamento para evitar reviverem os fatos.O tribunal de Madrid considerou provado que o arguido praticou atos como "dar palmadas no rabo das alunas, abraços, sentá-las ao colo enquanto fazia carícias no cabelo, nas mãos, nas pernas, nas costas ou cócegas, sussurar-lhes ao ouvido, beijar-lhes as mãos e bochechas ou colocar um dedo entre o elástico da saia e a cintura".Os juízes deram razão ao professor ao referir que, apesar de "inadequados", todos estes atos correspondem à vontade do professor de "estar perto dos alunos e conseguir um ambiente amistoso e descontraído na sala de aula com uma certa familiaridade e confiança".Entre os motivos para a absolvição, o tribunal justifica que o arguido nunca tocou nas partes erógenas das alunas, que praticou essas ações à frente de outros colegas, que o que sussurrou aos ouvidos das alunas foram frases inócuas e que as palmadas no rabo foram "em cima da roupa, fracas e não doeram".