Tribunal acaba com todas as medidas anti-Covid na Bélgica

Todas as medidas anti-Covid que foram impostas na Bélgica e que restrinjam a atividade, emprego ou mobilidade devem ser retiradas, decidiu um tribunal de primeira instância de Bruxelas.O tribunal dá assim razão a uma queixa de uma associação de Direitos Humanos que defendia que as medidas "violavam o princípio da legalidade". Se a ordem não for adotada, entrará em vigor uma multa de 5 mil euros por cada dia de atraso na implementação.Recorde-se que a Bélgica viu-se obrigada a endurecer as medidas para conseguir travar a progressão da Covid-19 no País. Cabeleireiros e gabinetes de estética voltaram a encerrar e o comércio não essencial só atende por marcação.Relativamente às escolas, apenas o pré-escolar manteve as aulas presenciais, com os restantes alunos em regime de ensino à distância.A decisão do tribunal é ainda passível de recurso, mas como se trata de uma sentença sumária, a execução da sentença não é suspensa.