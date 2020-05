Tribunal brasileiro mantém condenação de Lula da Silva a 17 anos e um mês de prisão

Um tribunal regional brasileiro manteve a condenação do antigo presidente Lula da Silva a 17 anos e um mês de prisão, num caso sobre uma quinta em Atibaia, no interior de São Paulo.



Os juízes do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4) negaram os recursos apresentados pela defesa de Lula da Silva, mantendo a sentença em segunda instância ditada em novembro do ano passado, a qual condenava o ex-presidente brasileiro a 17 anos e um mês de prisão, em regime fechado, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro sobre um caso de uma quinta. Esta é a pena mais pesada imposta ao antigo chefe de Estado.







Na primeira instância, o ex-presidente brasileiro tinha sido condenado a 12 anos e 11 meses.