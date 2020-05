Tribunal canadiano decide continuar processo de extradição de executiva da Huawei

A justiça do Canadá ditou esta quinta-feira a continuação do processo de extradição de Meng Wanzhou para os Estados Unidos, onde a executiva do grupo chinês Huawei é acusada de ter violado sanções contra o Irão.

Meng Wanzhou, diretora financeira da Huawei, foi presa no aeroporto de Vancouver, no final de 2018, a pedido das autoridades norte-americanas, iniciando uma crise diplomática sem precedentes entre a China e o Canadá.

A decisão de uma juíza do Supremo Tribunal de Vancouver acabou com as esperanças de Meng de ser libertada em breve. A executiva vive em liberdade condicional numa propriedade de luxo em Vancouver.