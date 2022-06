Tribunal chinês condena homem que abusou de funcionária do Alibaba a 18 meses de prisão

Um tribunal chinês condenou um homem a 18 meses de prisão por "indecência forçada", após ter assediado uma funcionária do grupo de comércio eletrónico Alibaba, durante uma viagem de negócios, informou esta quarta-feira a imprensa local.

O tribunal considerou que Zhang Guo atacou sexualmente a vítima, de sobrenome Zhou, primeiro durante um jantar de negócios, no dia 27 de julho do ano passado, e novamente no dia seguinte, no quarto de hotel onde Zhou estava hospedada.

Zhang trabalhava para uma rede de supermercados e foi acompanhado no jantar por três colegas e quatro representantes do grupo Alibaba, incluindo Zhou, que viajou até à cidade de Jinan, desde Hangzhou.