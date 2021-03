Tribunal chinês defende que homossexualidade pode ser considerada como "doença mental"

Um tribunal chinês concordou com a descrição de um livro didático que classificava a homossexualidade como um "transtorno mental".A decisão do tribunal na província de Jiangsu foi considerada "absurda" por Ou Jiayong. A mulher descobriu um livro que avalia aquela orientação sexual como um transtorno mental.A obra de 2013 está a ser usada por várias universidades chinesas, em Educação em Saúde Mental para Estudantes Universitários, e incluem o travestismo e fetichismo no mesmo quadro de distúrbios.Ou Jiayong, de 24 anos, protestou em frente à editora do livro, que defendeu que ser 'gay' é errado. O argumento levou a jovem a apresentar o caso no tribunal de Suquian, em Jiangsu, que considerou que as opiniões opostas eram apenas isso, não se tratando de um erro factual.Apesar disso, Ou Jiayong não desiste e já contactou com especialistas em Justiça para saber como pode levar o caso adiante.Em 1990, a Organização Mundial da Saúde desclassificou a homossexualidade como uma doença psicológica. A China seguiu o entendimento em 1997 e, quatro anos depois, o pais removeu-a da lista oficial de doenças mentais.