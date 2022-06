Tribunal colombiano ordena prisão domiciliária para Presidente do país

Um tribunal da Colômbia ordenou que o chefe de Estado, Ivan Duque, fosse colocado sob prisão domiciliária durante cinco dias por não ter cumprido uma ordem judicial para proteger um parque natural do país.

Para o Tribunal Superior de Ibagué, o Governo de Duque não cumpriu alegadamente a criação de um comando especial da força pública para crimes ambientais no Parque Natural Nacional de Los Nevados, no centro do país, de acordo com a sentença publicada, no sábado, pelos meios de comunicação colombianos.

"A decisão não só é inconstitucional, não é firme, é uma prevaricação aberta", declarou Duque.