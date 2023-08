Tribunal condena pai que deu murro a homem que apalpou peito da filha

O Supremo Tribunal recusou reduzir a pena de um pai que deu um murro a outro homem por ter apalpado o peito da filha, que era menor de idade. Os magistrados afastaram a aplicação da circunstância atenuante de ato passional, avança o La Vanguardia.Os factos remontam a outubro de 2016, quando um homem abordou a menor e a mãe em plena rua e lhes disse: "gajas boas, eu f****". De seguida, o homem "tocou com a mão aberta no peito esquerdo" da menina "sem o seu consentimento". O pai deu um "murro forte" na cara do homem, que caiu ao chão ficando com um ligeiro traumatismo cranioencefálico e uma fratura nas costelas.O tribunal de primeira instância que julgou o caso condenou o homem que apalpou a menor a uma multa de 3.600 euros e impôs uma ordem de restrição, bem como a proibição de comunicar com a vítima. O pai foi condenado a uma multa de 1.080 euros pelo crime de injúria.Ambos interpuseram recurso perante o Tribunal Provincial de Madrid, que aceitou modificar a sentença do pai para acrescentar uma indemnização.Não satisfeitos com a decisão, os dois arguidos recorreram para o Supremo Tribunal, que rejeitou ambas as alegações.