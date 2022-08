Tribunal confirma 12 anos de prisão para antigo primeiro-ministro da Malásia por crimes de corrupção

O Tribunal Federal da Malásia manteve esta terça-feira a condenação do antigo primeiro-ministro Najib Razak a 12 anos de prisão por corrupção, pena que terá de começar a cumprir de imediato.

Ao perder o recurso, Najib Razak, 69 anos, torna-se no primeiro antigo chefe de governo do país do Sudeste Asiático a cumprir uma pena de prisão, segundo a agência noticiosa norte-americana AP.

O painel de cinco membros do Tribunal Federal apoiou, por unanimidade, a decisão do juiz do Supremo Tribunal e declarou que o recurso de Najib Razak era "desprovido de qualquer mérito".