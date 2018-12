Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal confirma pena de 9 anos para grupo La Manada

Grupo abusou sexualmente de jovem de 18 anos durante as festas de São Firmino.

10:26

O Tribunal Superior de Navarra confirmou a sentença de nove anos de prisão para os cinco membros do grupo La Manada, condenados por abuso sexual a uma jovem de 18 anos durante as festas de São Firmino, em 2016. O tribunal negou assim o pedido de recurso entregue pelo grupo.



Entre os magistrados responsáveis pela decisão, houve dois que pediram que fosse aplicada uma pena ainda mais severa, considerando que houve intimidação e agressão sexual à vítima. Esses magistrados pediam que os cinco homens - José Ángel Prenda, Alfonso Cabezuelo, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero y Ángel Boza - fossem condenados a 14 anos de cadeia, segundo o El Mundo.



A acusação do Ministério Público espanhol queria que o grupo fosse condenado por violar uma jovem e cada um cumprisse uma pena de 18 anos. Os juízes, no entanto, entenderam que não se tratatava de um caso de agressão sexual, mas sim de abuso sexual, justificando assim as penas mais leves para os homens que têm entre 27 e 29 anos de idade.



Esta decisão do juiz originou grandes manifestações feministas em Espanha contra a decisão judicial. Um dos magistrados até votou na altura pela absolvição dos arguidos.



Os cinco condenados terão então de cumprir uma pena de nove anos, pagar uma indemnização de 50 mil euros e ainda ficaram impedidos de contactar a jovem durante um período de cinco anos.



Os arguidos ficaram em prisão preventiva quando foram detidos, em Julho de 2016.