Tribunal considera suspensão do Parlamento britânico “ilegal”

Novo referendo

O vice-líder trabalhista Tom Watson pediu um novo referendo antes das eleições, contrariando a posição do partido.



‘Não’ a Farage

Boris Johnson recusou aliar-se ao partido de Nigel Farage, que ameaçou conservadores com uma "tareia" nas urnas.



Merkel confiante

Chancelar alemã disse esta quarta-feira que acredita que ainda é possível o Reino Unido deixar a União Europeia de forma ordeira.

Um tribunal escocês considerou esta quarta-feira "ilegal" a suspensão do Parlamento britânico ordenada por Boris Johnson, numa nova e pesada derrota para o primeiro-ministro, que agora é acusado de ter "enganado a rainha" para impedir os deputados de debaterem o Brexit.Numa decisão bombástica, os juízes escoceses determinaram que a principal razão para a suspensão do Parlamento foi travar o debate parlamentar e permitir que o primeiro-ministro avançasse com o seu plano para forçar um Brexit sem acordo."Trata-se de um notório caso de incumprimento dos padrões de comportamento aceitável por parte do governo", diz a decisão judicial, acrescentando que "a única conclusão possível é que o governo e o primeiro-ministro tentaram limitar a ação do Parlamento"."Se Boris Johnson enganou a rainha deve demitir-se", defendeu o deputado conservador Dominic Grieve, enquanto a oposição exigiu a reabertura imediata do Parlamento. O governo, porém, resiste à ideia, afirmando que é preciso esperar pela decisão do Supremo Tribunal, que vai discutir o caso na próxima semana.