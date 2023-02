Tribunal Constitucional espanhol mantém lei que permite aborto nas primeiras 14 semanas de gravidez

O Tribunal Constitucional de Espanha, mantém a lei do aborto, que está em vigor há 13 anos e que permite às mulheres abortar dentro das primeiras 14 semanas de gravidez, rejeitando, esta quinta-feira, o recurso interposto pelo Partido Popular Conservador, há doze anos.O recurso do partido de extrema-direita foi rejeitado por sete votos dos juízes progressistas e quatro dos juízes conservadores e será agora redigido um novo texto que ratifica a constitucionalidade da lei, refere o .A Lei Orgânica sobre Saúde Sexual e Reprodutiva e a Interrupção Voluntária da Gravidez foi aprovada durante o governo do socialista de José Luis Rodríguez Zapatero e estabeleceu o aborto livre, em Espanha, como direito da mulher até 14 semanas de gravidez, ou até 22 semanas em caso de risco para a vida ou saúde da mulher ou em caso de anomalias graves no feto"A Lei do Aborto é constitucional", disse a Ministra da Igualdade Irene Montero, no Twitter, acrescentando que "nunca mais passarão 13 anos em que o direito de uma única mulher seja posto em causa".Os direitos das mulheres têm sido proeminentes no debate político, em Espanha, há mais de uma década e continuam a ser controversos, à medida que o país se prepara para as eleições regionais e nacionais no final deste ano.Segundo a Reuters, desde que a lei do aborto foi aprovada em 2010, houve uma tentativa falhada de restringir os direitos, em 2014, pelo governo conservador do primeiro-ministro Mariano Rajoy.