Tribunal Constitucional italiano decide que crianças devem ter o apelido de ambos os pais

discriminatória e prejudicial à identidade" da criança". Caso ambos os pais concordem que a criança deve ter apenas um dos apelidos, isso continuará a ser possível.

O Tribunal Constitucional italiano decidiu esta quarta-feira que as crianças devem passar a ter os apelidos de ambos os pais quando nascem.Até hoje, as crianças ficavam automaticamente apenas com o apelido do pai, o que o tribunal considera uma norma "A decisão do Tribunal Constitucional vai agora ser votada no parlamento e a ministra da Família e da Igualdade já garantiu que o governo vai aprovar a medida.