Tribunal dá cinco dias a Bolsonaro para entregar joias sauditas

O Tribunal de Contas da União brasileiro ordenou hoje que o ex-presidente Jair Bolsonaro entregue no prazo de cinco dias um conjunto de joias que lhe foram dadas pelo Governo da Arábia Saudita em 2021.

A instituição brasileira que exerce a fiscalização do Estado brasileiro também obrigou o ex-presidente do Brasil a devolver uma espingarda e uma pistola que recebeu em 2019 das autoridades dos Emirados Árabes Unidos.

Bolsonaro está nos Estados Unidos desde 30 de dezembro, dois dias antes do final do seu mandato (2019-2022), e disse recentemente que tenciona regressar ao Brasil antes do final de março.