Tribunal dá cinco dias a Bolsonaro para responder sobre ataques ao sistema eleitoral

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Brasil deu ao Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, cinco dias para responder pelos ataques que este fez ao sistema eleitoral e às urnas eletrónicas num evento com mais de 40 embaixadores estrangeiros.

A ordem de Edson Fachin surge na sequência de uma ação judicial intentada por várias forças da oposição, incluindo o Partido Democrático Trabalhista (PDT) e o Partido dos Trabalhadores (PT), acusando Bolsonaro de vários crimes, incluindo propaganda eleitoral, abuso de poder e crimes contra o Estado democrático.

No processo instaurado na terça-feira, a oposição pediu ao Facebook e ao Instagram que retirassem das suas plataformas os vídeos em que Bolsonaro ataca, sem provas, as urnas eletrónicas.