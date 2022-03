Tribunal da ONU considera dois homens culpados de assassínio de ex-PM libanês em 2005

O Tribunal Especial das Nações Unidas para o Líbano (TSL) considerou esta quinta-feira, em recurso, dois presumíveis membros do Hezbollah pró-iraniano culpados da morte do ex-primeiro-ministro libanês Rafic Hariri, num atentado em 2005.

"A câmara decidiu por unanimidade anular as absolvições do senhor Merhi e do senhor Oneissi. Declaramos por unanimidade o senhor Merhi e o senhor Oneissi culpados", declarou a juíza presidente do TSL, Ivana Hrdlickova, que tinha já em 2020 condenado, à revelia, a prisão perpétua outro presumível membro do Hezbollah, Salim Ayyash, por homicídio doloso.

Rafic Hariri, que ocupou o cargo de primeiro-ministro do Líbano até se demitir, em outubro de 2004, foi assassinado em fevereiro de 2005, quando um bombista-suicida fez explodir uma carrinha cheia de explosivos à passagem da sua coluna blindada em Beirute, matando mais 21 pessoas e fazendo 226 feridos.