Tribunal de Contas do Brasil vai investigar compra de 60 próteses penianas pelo exército com verbas do orçamento

O Tribunal de Contas brasileiro, TCU, abriu uma investigação para apurar a compra pelo Exército do país de 60 próteses penianas de última geração e dimensões avantajadas, que custaram ao orçamento da pasta, destinado a ações militares, mais de 700 mil euros. Além das próteses penianas adquiridas pelo Exército, outra arma, a Marinha, comprou nada menos de 35.320 comprimidos de Viagra, medicamento contra a disfunção eréctil.

No caso das próteses penianas, as mesmas foram adquiridas em três ocasiões diferentes ao longo de 2021, mas o negócio só se tornou público agora, quando o deputado Elias Vaz o divulgou, após ter tido acesso aos gastos militares do ano passado. Em comunicado, o Exército desmentiu a aquisição das próteses penianas, mas o deputado, a muito custo e só depois de muita insistência, conseguiu ter acesso à lista oficial de compras das Forças Armadas e confirmou a inusitada aquisição, que agora vai ser investigada pelo Tribunal de Contas em ação relatada pelo juiz Vital do Rego.

As próteses penianas compradas pelos militares são de última geração, insufláveis, revestidas de silicone, com reservatórios internos de ar e com comando externo, permitindo uma maior aderência ao membro masculino. Outro dado que chamou a atenção na compra é que boa parte das próteses penianas tem 25 cm de comprimento, um tamanho não muito comum ao pénis natural.

No caso dos 35.320 comprimidos de Viagra adquiridos pela Marinha, a arma informou que a substância também é usada contra a hipertensão arterial pulmonar, e que foi essa a razão da compra. Mas especialistas avançaram que a doença é extremamente rara, aproximadamente apenas 25 casos em cada milhão de pessoas, que atinge quase exclusivamente mulheres, e que a dosagem adquirida pelos militares é mais do dobro do que a indicada para tratar a hipertensão, sendo indicada, isso sim, para a disfunção eréctil grave.