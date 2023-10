Tribunal de Contas Europeu aponta falhas em programa da Comissão de apoio à Ucrânia em 50 mil milhões de euros

O Tribunal de Contas Europeu apontou esta quinta-feira incoerências no programa apresentado pela Comissão Europeia para apoio financeiro à Ucrânia, nomeadamente a falta de garantias adicionais e de direitos de auditoria que possibilitem acompanhar com transparência todo o processo.

De acordo com um relatório do Tribunal de Contas Europeu (TdC Europeu) divulgado esta quinta-feira, há incongruências no "Ukraine Facility", o programa anunciado no final de junho com legislação que vai regulamentar a assistência financeira para ajudar a Ucrânia na reconstrução e na implementação de requisitos para a pré-adesão à União Europeia (UE).

O TdC Europeu considerou que a Comissão Europeia tem de "clarificar os requerimentos de transparência para os beneficiários de financiamento, enquanto assegura que quaisquer exceções são notificadas" a Bruxelas.