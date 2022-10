Tribunal de Estrasburgo condena Rússia em processo movido por Navalny e mais 14 pessoas

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condenou, esta terça-feira, a Rússia a pagar ao opositor russo Alexei Navalny e outras 14 pessoas entre 3.500 e 5.000 euros, por violação de direitos consagrados na Convenção Europeia dos Direitos do Homem.

O Tribunal decidiu "que o Estado inquirido deve pagar aos requerentes, no prazo de três meses, os montantes indicados (...), mais qualquer custo que possa ser a cargo, relativamente a danos não pecuniários, a converter em a moeda do Estado inquirido à taxa aplicável à data de liquidação", lê-se no acórdão.

Navalny, um dos mais conhecidos opositores do Presidente russo, Vladimir Putin, tinha apresentado várias queixas, de acontecimentos até 2020, incluindo por considerar que a sua detenção e condenação é apenas por motivos políticos.