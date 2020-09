Tribunal de Haia suspende investigação de alegados crimes contra humanidade de Bolsonaro

O Tribunal Penal Internacional (TPI) suspendeu as investigações contra o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, acusado por várias entidades de ter cometido crimes contra a humanidade, noticiou na quinta-feira a imprensa brasileira.

A decisão foi ditada pelo chefe do departamento de Informação e Provas, Mark P. Dillon, que, no despacho, indicou que as investigações serão arquivadas até que novos factos sejam anexados às denúncias já apresentadas até ao momento.

De acordo com a decisão, a conduta de Bolsonaro, descrita nas denúncias, "não parece enquadrar-se nas definições rigorosas previstas no Estatuto de Roma", tratado que deu origem ao tribunal, com sede em Haia.