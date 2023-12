Tribunal decide que morte de homem 15 minutos depois de ser despedido foi "acidente de trabalho"

Para o Juiz Social de Cuenca este caso trata-se de um "acidente de trabalho", não porque ocorreu no local onde o homem exercia a profissão, mas porque existe uma relação causal entre o acidente e o trabalho da vítima, escreve o 20minutes.

Um tribunal espanhol reconheceu como sendo um "acidente de trabalho" a morte de um homem que sofreu um enfarte agudo do miocárdio 15 minutos depois de receber em casa uma carta de despedimento. O jornal El Espanhol refere que a mulher, mãe de dois filhos menores, foram para tribunal com a Segurança Social espanhola uma vez que afirmavam que a morte do homem tinha sido um "acidente de trabalho", o que significaria um aumento do valor das pensões que a mulher e os filhos iriam receber.A morte aconteceu a 17 de novembro de 2018, quando o empregado de mesa de Cuenca, em Espanha, estava em casa de baixa por doença devido a uma fratura de uma costela - que foi causada por uma queda. "Às 10h14 a empresa enviou uma carta de despedimento para a morada do trabalhador. Após a leitura da mesma, sofreu um enfarte agudo do miocárdio, em consequência do qual veio a falecer alguns minutos depois, não tendo os serviços médicos que tinham sido chamados pela mulher conseguido fazer nada para lhe salvar a vida", cita o jornal El Espanhol.