Tribunal decreta prisão preventiva de ex-primeiro-ministro do Paquistão

Um tribunal paquistanês decretou esta quarta-feira prisão preventiva de oito dias para o ex-primeiro-ministro Imran Khan, pelo alegado caso de corrupção que motivou a sua detenção na terça-feira, provocando tumultos no país.

As autoridades decretaram uma ordem de prisão preventiva por oito dias a Khan -- que agora é líder da oposição no Paquistão -- alegando o seu envolvimento no caso Qadir Trust, um processo que investiga eventuais atos de corrupção ligados a um fundo educacional.

Khan está detido pelas autoridades há mais de 24 horas, após uma operação violenta na capital paquistanesa, na sede de um tribunal para onde se dirigia para pedir uma medida de caução num dos processos em que está envolvido.