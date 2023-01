Tribunal determina detenção de ex-ministro de Bolsonaro

O Supremo Tribunal brasileiro ordenou a prisão do antigo ministro da Justiça, Anderson Torres, esta terça-feira, avança a agência Reuters. A detenção vem na sequência do ataque dos apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Palácio Presidencial.Anderson Torres foi ministro da Justiça durante o mandato de Bolsonaro. Este mês assumiu o cargo de chefe de segurança pública da capital e foi destituído do cargo aquando dos ataques dos manifestantes ao Congresso.O antigo ministro da Justiça alegou estar em Orlando, nos EUA, na altura em que os crimes aconteceram, mas uma testemunha disse que o avistou na sua residência em Brasília.Até ao momento, Anderson Torres nega qualquer envolvimento no golpe militar do qual já foram detidos cerca de 1.500 manifestantes.