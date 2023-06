Tribunal do Vaticano condena ativistas a multa de 28 mil euros por danos a estátua

Um tribunal do Vaticano condenou esta segunda-feira dois ativistas climáticos por danos agravados e ao pagamento de 28 mil euros por, em protesto, terem colado as mãos na base de uma estátua dos Museus do Vaticano.

Os dois membros do grupo ambientalista Last Generation, Guido Viero e Ester Goffi, também receberam uma pena suspensa de nove meses e foram multados em 1.620 euros cada um.

Uma terceira ativista, também em julgamento, Laura Zorzini, foi multada em 120 euros.

O julgamento resultou de um protesto em 18 de agosto nos Museus do Vaticano, durante o qual Viero e Goffi colaram as mãos na base da estátua de Laocoonte, uma das obras de uma coleção que se acredita datar do século I a.C., e penduraram uma faixa dizendo "Última geração: sem gás e sem carbono".

A iniciativa foi parte de uma onda de protestos de ativistas em toda a Europa em museus e outras instituições culturais, paralisaram numa tentativa de chamar a atenção para o que os ativistas dizem ser o fracasso dos governos quanto a tomar medidas para combater as alterações climáticas.

Nas alegações finais, o advogado do Estado da Cidade do Vaticano acusou os réus de explorar a conhecida preocupação do Papa Francisco com a causa ambiental ao gerar danos "inestimáveis" a um património artístico e cultural mundial.