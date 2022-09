Tribunal Eleitoral suspende flexibilização do uso de armas no Brasil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suspendeu, esta sexta-feira, decretos presidenciais de flexibilização de compra e porte de armas devido ao "risco de aumento da violência política".

"Com base no risco de aumento da violência política por conta do início da campanha eleitoral", o juiz Edson Fachin emitiu ordens judiciais provisórias para suspender trechos de decretos da Presidência que flexibilizam compra e porte de armas", lê-se num comunicado divulgado pelo TSE.

A posse de armas será apenas possível "para quem tiver efetiva necessidade" e a sua aquisição só poderá ser feita "no interesse da segurança pública ou da defesa nacional", detalhou.