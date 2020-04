Tribunal espanhol obriga Ryanair a readmitir 224 funcionários

A Audiência Nacional espanhola, um tribunal especializado, decidiu a nulidade de um despedimento colectivo levado a cabo pela Ryanair no início de 2020.224 trabalhadores foram despedidos das suas bases em Tenerife, Lanzarote, Ilhas Canárias e Girona, segundo avança o jornal espanhol El País, e, devido à decisão judicial, serão agora readmitidos pela companhia aérea.As justificações dadas pela empresa - ineficiência das instalações, atraso nas entregas do Boeing 737-MAX, elevado custo das operações e incerteza quanto ao cenário pós-Brexit - foram rejeitadas pela justiça. Segundo o tribunal, a empresa "não quis iniciar um período de consulta" com os representantes dos trabalhadores e houve "má fé, fraude, coação e abuso de direitos na atuação do empregador".De recordar que a Ryanair anunciou em outubro de 2019 o encerramento das bases de Tenerife, Lanzarote e Ilhas Canárias, uma medida que também afetou a base de Girona, na Catalunha.