Tribunal francês obriga Marine Le Pen a submeter-se a avaliação psiquiátrica

Caso está relacionado com a publicação de imagens de execuções do Daesh. Líder da extrema direita diz que "este regime começa a ser assustador".

Um tribunal francês ordenou que a líder de extrema-direita Marine Le Pen seja submetida a uma avaliação psiquiátrica. Le Pen reagiu esta quinta-feira contra a decisão do juiz, considerando-a "alucinante".



"É verdadeiramente alucinante. Este regime começa a ser assustador", escreve no Twitter a líder da União Nacional (ex-Frente Nacional), publicando o documento judicial.





C'est proprement HALLUCINANT. Ce régime commence VRAIMENT à faire peur. MLP pic.twitter.com/WCX6WBCgi4 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 20 de setembro de 2018





A ordem data de 11 de Setembro e foi emitida pelo juiz instrutor após Marine Le Pen ser acusada de difundir "imagens violentas" - em 2015, Le Pen partilhou no Twitter fotografias de execuções do Daesh, com um soldado sírio, vivo, esmagado pelas lagartas de um tanque, um piloto jordano queimado vivo numa jaula e o corpo decapitado do jornalista norte-americano James Foley. O juiz ordenou a realização de um exame psiquiátrico "no mais breve prazo". "Eu achava que era legítimo, mas não! Por denunciar os horrores do Daesh [o grupo 'jihadista'] em tweets, a 'justiça' submete-me a perícia psiquiátrica! Até onde é que eles irão?", disse a líder da União Nacional.

De acordo com a ordem judicial, o exame visa determinar "se ela está em condições de compreender o discurso e de responder às questões" e se "a infracção apontada tem relação com elementos factuais ou biográficos da interessada".



Le Pen está a ser investigada desde março e incorre no crime de disseminação de imagens violentas. A lei francesa obriga a que, nestes casos, o infrator seja sujeito a avaliação psiquiátrica.



O caso está a ter repercussões política. Jean-Luc Melenchon, líder do partido de extrema-esquerda França Insubmissa diz que o exame é "desnecessário" porque "Le Pen é politicamente responsável pelos seus atos". Considera que o caso "não vai enfrquecer a extrema-direita".



De Itália veio a solidariedade do vice primeiro-minsitro e líder do partido nacionalista Liga Norte. "Faltam-me as palavras. Solidariedade para com ela e para com os franceses que amam a liberdade".



