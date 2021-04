Tribunal grego condena refugiado sírio a 52 anos de cadeia por entrar ilegalmente no país

Um refugiado sírio foi condenado a 52 anos de cadeia por ter entrado "ilegalmente" na Grécia juntamente com a sua família, em março 2020, numa altura em que o país estava a reprimir a migração ilegal vinda da Turquia.Identificado apenas pelas iniciais KS no tribunal, o refugiado entrou no país através da Turquia e foi condenado num tribunal de Mytiline, na ilha grega de Lesbos, na passada sexta-feira.A condenação está a gerar revolta entre ativistas. "Ele vai ficar na cadeia por nada, apenas por ter fugido da Turquia e da Síria", defendem.KS tem três filhos pequenos e procurou refúgio na Grécia para poder colocar os filhos em segurança.