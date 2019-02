Tribunal holandês decide contra muçulmano que se recusou a barbear o rosto por emprego

Homem alegou motivos religiosos e perdeu subsídios pagos pelo município onde vive.

município de Amersfoort suspendeu o pagamento do subsídio que é dado como renda mínima a todos os residentes legais na Holanda com dificuldades financeiras.





a suspensão dos seus benefícios foi uma violação do artigo nove da Convenção Europeia dos Direitos Humanos

que visa o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião.



Por seu lado, o município justificou que o o perigo de partículas de amianto acabarem na barba do homem é que os fez exigir que este se barbeasse. Caso o amianto chegasse à barba do homem, este seria prejudicial à sua saúde e a eficácia da máscara respiratória que ele teria de usar seria comprometida.



Os advogados Amersfoort apontaram ainda que o homem, desempregado há dois anos, teria recebido um trabalho e que perante a sua recusa, a suspensão dos benefícios ia de encontro com os interesses dos contribuintes.



Um Tribunal holandês decidiu contra um muçulmano que se recusou a barbear o rosto para uma formação num novo trabalho.O homem, cuja identidade não foi divulgada, tinha recebido uma proposta de trabalho como oficial de remoção de amianto, mas antes precisava de ter formação. Antes de iniciar essa formação para o novo trabalho, foi-lhe dito que teria de se barbear.A exigência foi negada pelo muçulmano que alegou razões religiosas para justificar a atitude. Ao fazê-lo, oApós a decisão do município, o homem recorreu ao tribunal alegando que

O tribunal entendeu que o pedido era "inequivocamente uma violação do direito do homem à liberdade religiosa", mas que isso era justificado havendo uma base legal e a sociedade exigisse isso.



Os juízes entenderam portanto que a suspensão dos pagamentos foi "considerada necessária no interesse da proteção dos direitos e liberdades de outros".