Tribunal marca para dia 25 alegações finais do caso dos 500 milhões de dólares

O Tribunal Supremo de Angola marcou para 25 de março as alegações finais do julgamento sobre a suposta transferência indevida de 500 milhões de dólares do Banco Nacional de Angola para o exterior do país.

Na sessão desta terça-feira, o juiz admitiu a junção aos autos dos documentos apresentados pelo Ministério das Finanças, relativamente ao dossiê de recuperação dos 500 milhões de dólares (cerca de 440 milhões de euros), mas apenas os que se encontram em português.

No julgamento, iniciado a 09 de dezembro de 2019, que decorre no Tribunal Supremo, são arguidos Valter Filipe, antigo governador do Banco Nacional de Angola, António Bule Manuel, diretor do departamento de gestão de reservas do BNA, acusados dos crimes de peculato, burla por defraudação e branqueamento de capitais.