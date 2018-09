Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal ordena teste psiquiátrico a Marine Le Pen

Líder da extrema-direita francesa está acusada de incitar ao ódio racial.

Por Ricardo Ramos | 01:30

Um juiz ordenou a líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, a submeter-se a um teste de avaliação psiquiátrica no âmbito do processo em que é acusada de incitamento ao ódio racial por difundir imagens das atrocidades do Daesh no Twitter.



"Pensei que já tinha visto tudo, mas não! A ‘justiça’ mandou-me fazer uma avaliação psiquiátrica por denunciar os horrores do Daesh! Até onde estão dispostos a ir? É inacreditável!", escreveu Le Pen na mesma rede social após ser notificada da decisão do juiz.



A líder do partido Reunião Nacional, que substituiu a desacreditada Frente Nacional, garantiu ainda que não se submeterá a qualquer teste.



"Sempre quero ver como é que o juiz vai obrigar-me a fazê-lo", disse aos jornalistas.



A líder da extrema-direita incorre numa pena de três anos de prisão por publicar no Twitter fotos de decapitações do Daesh em 2015.